Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

ЦИК лишил неприкосновенности кандидата в депутаты от «Сильной Армении»

ЦИК Армении лишил неприкосновенности кандидата в депутаты Казиняна
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности кандидата в депутаты от оппозиционного блока «Сильная Армения» Давида Казиняна. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Антикоррупционный комитет Армении обвиняет политика в подкупе избирателей в период, предшествовавший парламентским выборам 7 июня. По версии следствия, речь идет о раздаче взяток избирателям.

Сам Казинян отвергает все обвинения. Выступая перед журналистами у здания Центризбиркома, он заявил, что считает возбужденное против него уголовное дело проявлением «страхов властей».

Казинян ранее занимал должность генерального директора компании «Электрические сети Армении» и входит в блок, который связывают с главой группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном.

9 июня в Армении арестовали двух кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения», предпринимателя Самвела Карапетяна. В следственном комитете республики уточнили, что задержанные могут быть причастны к отмыванию денег.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения».

Ранее Пашинян назвал парламентскую оппозицию незаконной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!