ЦИК лишил неприкосновенности кандидата в депутаты от «Сильной Армении»

Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила ходатайство генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности кандидата в депутаты от оппозиционного блока «Сильная Армения» Давида Казиняна. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Антикоррупционный комитет Армении обвиняет политика в подкупе избирателей в период, предшествовавший парламентским выборам 7 июня. По версии следствия, речь идет о раздаче взяток избирателям.

Сам Казинян отвергает все обвинения. Выступая перед журналистами у здания Центризбиркома, он заявил, что считает возбужденное против него уголовное дело проявлением «страхов властей».

Казинян ранее занимал должность генерального директора компании «Электрические сети Армении» и входит в блок, который связывают с главой группы компаний «Ташир» Самвелом Карапетяном.

9 июня в Армении арестовали двух кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения», предпринимателя Самвела Карапетяна. В следственном комитете республики уточнили, что задержанные могут быть причастны к отмыванию денег.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения».

Ранее Пашинян назвал парламентскую оппозицию незаконной.