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Политика

Власти Грузии попросили Люксембург о посредничестве в диалоге с Евросоюзом

Депутат Самхарадзе обратился к Люксембургу для возобновления диалога с ЕС
РИА Новости

Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обратился к МИД и парламенту Люксембурга с просьбой о посредничестве для восстановления диалога с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает газета «Взгляд».

Парламентарий отметил, что в ходе визита в страну предоставил «исчерпывающую информацию о процессах в Грузии и в целом в регионе Южного Кавказа», в том числе о вызовах, стоящих перед Тбилиси, и проблематике, касающейся диалога с Брюсселем.

«Готовы возобновить диалог по всем вопросам, в том числе вызывающим критику, в частности, по закону «О прозрачности иностранного влияния», который стал формальной причиной остановки диалога», — сказал Самхарадзе.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого начались массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

Позднее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что ЕС требует от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. По мнению политика, Брюссель хочет превратить визу в «политическое оружие» и подталкивает республику к саморазрушению. Он также подчеркнул, что если Тбилиси пойдет на такой шаг, то рискует столкнуться с экономическими и политическими последствиями со стороны Москвы.

Ранее в Тбилиси заявили, что в ЕС осознали важность диалога с Грузией.

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