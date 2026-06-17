Захарова заявила о «воспалении мозга» у британских журналистов, обвинивших РФ в теракте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «дебютом шизофрении» утверждения в СМИ о якобы причастности гражданина России к поджогу дома и автомобиля премьер-министра Британии Кира Стармера. О произошедшем дипломат высказалась в эфире радио Sputnik.

«Это такой дебют шизофрении, который... Это за гранью», — сказала Захарова.

По ее словам, информацию о том, что якобы студент-международник и сын дипломата из Москвы мог курировать поджег собственности британского премьера, можно придумать только с «воспалением мозга».

Представитель МИД РФ добавил, что такие заявление свидетельствуют о том, как низко в Британии ценят своих граждан, что считают возможным убедить их «такой ерундой».

15 июня газета The Guardian сообщила, что Центральный уголовный суд Англии и Уэльса признал 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка виновными в поджогах дома Стармера, а также ранее принадлежавшего ему дома и автомобиля. Дело расследовали по статье о теракте.

Financial Times и «Би-би-си» писали о том, что подозреваемые готовили атаку через куратора, с которым общались по Telegram. СМИ утверждали, что организатором всего этого якобы был россиянин.

Ранее Стармер был назван самым непопулярным политиком Великобритании.