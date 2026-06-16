В Госдуме оценили встречу Зеленского с лидерами стран «Большой семерки»

Европа продолжит поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и не будет урегулировать конфликт с мирным путем. Об этом «Ленте.ру» заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она заметила, что Европа хочет продолжить боевые действия, однако параллельно предлагает обсуждать мирное соглашение. В ЕС хотят быть участником мирного соглашения с Украиной, подчеркнула парламентарий.

Журова назвала Европу «группой поддержки», которой нужно договориться, «кто у них там главный». Основная проблема – они не понимают, кто будет представителем на переговорах, поскольку «каждый на это претендует, а потом каждый соскакивает», сказала депутат.

Комментируя благодарность Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу, она заявила, что президент Украины нередко выдает желаемое за действительное.

«Зеленский иногда желаемое выдает за действительное, особенно с Трампом. Потом Трамп ругается и возмущается, что он этого не говорил или его неправильно поняли. Поэтому, конечно, здесь хочется дождаться комментариев Трампа. То, что говорит Зеленский, надо делить на два, а то и больше», — сказала Журова.

До этого Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами «Большой семерки» поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева.

Ранее глава МИД Украины обсудил с Рубио «пути продвижения мирного процесса».