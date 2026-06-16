TEC: возвращение Трампа к активному участию в процессе по Украине невыгодно ЕС

Возвращение президента США Дональда Трампа к активному участию в мирном процессе по Украине крайне невыгодно для Евросоюза. Об этом сообщает The European Conservative.

В публикации отмечается, что стремление Трампа к компромиссу по украинскому вопросу — это последнее, чего хотела Европа.

Автор материала считает, что европейские политики недовольны возвращением Вашингтона к мирным усилиям по Украине, так как Трамп не поддерживает жесткую позицию в отношении Москвы.

Отсутствие американской стороны в решении российско-украинского конфликта позволяло ЕС проводить стратегию максимального давления на Россию, а также давало Берлину, Парижу и Брюсселю «ощущение, что они действительно имеют значение».

16 июня Трамп заявил о намерении вплотную заняться вопросами украинского урегулирования. При этом многие европейские лидеры обеспокоены тем, что их вновь исключают из возможных переговоров России с Украиной. Стоит ли воспринимать слова американского лидера об урегулировании конфликта всерьез и почему Европа опять осталась за бортом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае.