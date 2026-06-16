Генеральное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) приняло решение расторгнуть контракт с американской компанией-разработчиком ПО для спецслужб Palantir в пользу французской ChapsVision на фоне стремления страны к технологической независимости. Об этом французский премьер-министр Себастьян Лекорню сообщил в X.

По его словам, Париж не может полагаться на инструменты, разработанные другими государствами.

Лекорню добавил, что ChapsVision был выбран главным управлением внутренней безопасности МВД республики в качестве альтернативы Palantir.

Премьер отметил, что Франция не может мириться со стратегической зависимостью в цифровой среде. По его словам, власти планируют выделить дополнительные €655 млн на развитие в сфере искусственного интеллекта, а также о намерении создать независимый чат-бот для всех государственных служб.

В мае сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором американской IT-компании Palantir Technologies Алексом Карпом. В социальных сетях ходили слухи об участии фирмы в создании ядерного и биологического оружия для Киева.

Ранее в РАНХиГС заявили, что американские техногиганты объявили России войну.