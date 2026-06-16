Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В России рассказали, как европейцы будут пытаться попасть за стол переговоров по Украине

Политолог Федоров: на G7 европейцы надавят на Трампа для участия в переговорах
Thibault Camus/Pool/Reuters

Несмотря на все старания европейцев принять непосредственное участие в украинском урегулировании, положение Европы в украинском конфликте остается сложным, поэтому на саммите «Большой семерки» европейцы будут давить на американского президента. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Макрон и другие европейские политики попытаются склонить Трампа на свою сторону в ходе этой «Большой семерки» и различных мероприятий, которые будут в кулуарах этого форума. Получается так, что Европа хочет участвовать в переговорах, но ее позиция абсолютно неконструктивна и менять ее никто не хочет, а хотят заставить Трампа изменить свою позицию», — отметил эксперт.

Федоров отметил различие в подходах США и Европы к вопросу переговоров с Москвой.

«Американцы, в отличие от Европы, по крайней мере проявили какое-то понимание, желание услышать нашу аргументацию и нашу позицию. Америка проявила все-таки такие посреднические услуги, желая понять нашу позицию. Это уже говорит о конструктивном подходе, прагматичном, в отличие от Европы, которая сама себя загнала в угол», — пояснил политолог.

Издание Politico сообщило, что европейские чиновники опасаются попытки Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

Ранее в Госдуме оценили реалистичность обещаний Трампа по украинскому урегулированию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!