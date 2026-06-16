В России рассказали, как европейцы будут пытаться попасть за стол переговоров по Украине

Политолог Федоров: на G7 европейцы надавят на Трампа для участия в переговорах

Несмотря на все старания европейцев принять непосредственное участие в украинском урегулировании, положение Европы в украинском конфликте остается сложным, поэтому на саммите «Большой семерки» европейцы будут давить на американского президента. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Макрон и другие европейские политики попытаются склонить Трампа на свою сторону в ходе этой «Большой семерки» и различных мероприятий, которые будут в кулуарах этого форума. Получается так, что Европа хочет участвовать в переговорах, но ее позиция абсолютно неконструктивна и менять ее никто не хочет, а хотят заставить Трампа изменить свою позицию», — отметил эксперт.

Федоров отметил различие в подходах США и Европы к вопросу переговоров с Москвой.

«Американцы, в отличие от Европы, по крайней мере проявили какое-то понимание, желание услышать нашу аргументацию и нашу позицию. Америка проявила все-таки такие посреднические услуги, желая понять нашу позицию. Это уже говорит о конструктивном подходе, прагматичном, в отличие от Европы, которая сама себя загнала в угол», — пояснил политолог.

Издание Politico сообщило, что европейские чиновники опасаются попытки Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

Ранее в Госдуме оценили реалистичность обещаний Трампа по украинскому урегулированию.