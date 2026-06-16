В США рассказали о реакции стран Ближнего Востока на план Трампа по Ирану

Вэнс заявил о поддержке на Ближнем Востоке плана Трампа по Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox & Friends, что план по урегулированию конфликта США и Ирана получил поддержку лидеров стран Ближнего Востока.

«Знаете, что они думают о мирном плане президента Трампа? Он им нравится, потому что они считают, что он открывает новую страницу для нового Ближнего Востока», — сказал Вэнс.

Вице-президент отметил, что курс нынешней американской администрации способствовал объединению государств Персидского залива, и это может оказать определяющее влияние не только на ближайшие годы, но и на жизнь следующих поколений.

Вэнс также отметил, что США не будут связаны обязательствами сделки о мире, если Тегеран начнет стремиться к обладанию ядерным оружием.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал победой над США объявление Трампа о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Вэнс раскрыл детали сделки между США и Ираном.