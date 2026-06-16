Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В США рассказали о реакции стран Ближнего Востока на план Трампа по Ирану

Вэнс заявил о поддержке на Ближнем Востоке плана Трампа по Ирану
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в эфире Fox & Friends, что план по урегулированию конфликта США и Ирана получил поддержку лидеров стран Ближнего Востока.

«Знаете, что они думают о мирном плане президента Трампа? Он им нравится, потому что они считают, что он открывает новую страницу для нового Ближнего Востока», — сказал Вэнс.

Вице-президент отметил, что курс нынешней американской администрации способствовал объединению государств Персидского залива, и это может оказать определяющее влияние не только на ближайшие годы, но и на жизнь следующих поколений.

Вэнс также отметил, что США не будут связаны обязательствами сделки о мире, если Тегеран начнет стремиться к обладанию ядерным оружием.

14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. Он разрешил беспрепятственное открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады с Исламской Республики. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступавший посредником в переговорах, сообщил, что стороны договорились о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал победой над США объявление Трампа о заключении мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Вэнс раскрыл детали сделки между США и Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!