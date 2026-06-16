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Политика

Европарламент начал расследование против депутата за связи с Россией

ЕП не уведомил Картайзера о расследовании против него за поездку на ПМЭФ
Armando Franca/AP

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер сообщил, что руководство Европейского парламента не сочло нужным оповестить его о начатом против него расследовании за связи с Россией, в частности, за поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я должен выразить свое недоумение, поскольку я не был уведомлен об этом письме администрации Европарламента», — сказал политик.

По его словам, было странно и тревожно получить запрос о комментариях для СМИ, не располагая возможностью взглянуть на это уведомление. Картайзер отметил, что получил письмо только 12 часов спустя «по нестандартным каналам».

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходил с 3 по 6 июня 2026 года в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Мероприятие собрало более 24,5 тысяч участников из 142 стран. На форуме подписали 1084 соглашения на общую сумму 6,6 трлн рублей.

Ранее Картайзер призвал лишить ряд стран защиты НАТО за провокации против России.

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