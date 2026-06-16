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Политика

В Китае ответили на заявление Каллас об отправке китайских военных на СВО

МИД КНР назвал клеветой слова об участии военных страны в конфликте на Украине
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Утверждения о том, что китайские военные якобы помогают Вооруженным силам России в ходе конфликта на Украине, являются клеветой. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что Китай якобы обучает российские войска для участия в боевых действиях на Украине.

«Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», — подчеркнул Линь Цзянь.

В мае агентство Reuters со ссылкой на документы и европейские разведывательные агентства писало, что Вооруженные силы КНР якобы «тайно» обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце 2025 года, а некоторые из них с тех пор отправились воевать на Украину.

Ранее в Китае заявили о поворотном моменте в СВО.

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