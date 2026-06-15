Лавров заявил о желании Зеленского показать, какой он «крутой»

Лавров: Зеленский хочет использовать момент, чтобы показать, какой он крутой

Президент Украины Владимир Зеленский почувствовал полную безнаказанность, в связи с чем хочет использовать момент для демонстрации того, какой он «крутой». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

Глава МИД РФ отметил, что страны Запада используют Киев против Москвы. При этом Зеленский регулярно заявляет о планах Белоруссии, ближайшего союзника России, по нападению на Украину, подстрекая тем самым западные государства.

«Мне кажется, он (Зеленский — «Газета.Ru») сейчас почувствовал полную свою безнаказанность и хочет этим моментом, который вот сложился, таким конъюнктурным, воспользоваться для того, чтобы показать, какой он крутой», — сказал министр.

Лавров добавил, что после этого украинский лидер может «в разных состояниях» высказывать свои цели и оценки.

Несколькими часами ранее Лавров заявил, что европейские страны ошибаются, полагая, что Россия терпит поражение. По его словам, ошибочные суждения приводят к убеждению, что можно выдвигать ультиматумы, надеясь, что Москва на них согласится.

Ранее Лукашенко рассказал, для чего Москва и Минск готовятся к войне.