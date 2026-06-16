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Политика

Трамп сфотографировался с четой Макрон, после того как высмеял их

Sky News: Трамп впервые сделал фото с четой Макрон, после того как высмеял их
Christian Hartmann/Reuters

Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» сфотографировался с Эммануэлем и Брижит Макрон после того, как высмеивал их брак. На это обратил внимание телеканал Sky News.

«Эммануэль Макрон и его жена Брижит впервые были сфотографированы вместе с Дональдом Трампом после того, как президент США сделал заявления об их браке», — говорится в тексте.

2 апреля американский лидер заявил, что французский президент «все еще восстанавливается после удара в челюсть» от своей жены.

Он имел в виду инцидент по прилете президента Франции и его супруги во Вьетнам, когда СМИ запечатлели кадры, на которых Брижит дает пощечину своему мужу.

Позже Макрон назвал «неподобающими» комментарии Трампа о его супружеской жизни. Глава Франции сказал, что слова его американского коллеги «не являются ни изысканными, ни достойными».

Ранее Песков отреагировал на скандал с пощечиной Макрону.

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