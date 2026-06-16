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Политика

В Кремле ответили на вопрос о сроках приезда Уиткоффа и Кушнера

Песков: даты нового визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока не согласованы
Roman Naumov/Global Look Press

Точные дат предполагаемого визита переговорщиков от США – спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера – в Россию еще не согласованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова о том, что в ближайшее время Уиткофф и Кушнер вновь приедут в Москву, и назвать сроки этого визита.

Песков пояснил, что даты поездки пока не согласованы, поскольку американская сторона занята работой над меморандумом о сделке с Ираном, который должен быть подписан в Швейцарии в конце этой недели.

«После этого зайдет речь о визите в Москву. Как даты будут согласованы, мы вам сообщим», – пообещал пресс-секретарь российского президента.

Ушаков анонсировал скорый визит Кушнера и Уиткоффа в Россию два дня назад. При этом он подчеркнул, что сейчас они «самым плотным образом занимаются иранскими делами». Информацию о предполагаемом приезде переговорщиков от США подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в Госдуме рассказали, чего России ждать от приезда Кушнера и Уиткоффа.

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