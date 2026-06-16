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Политика

Папа Римский может посетить страну СНГ

Алиев пригласил папу Римского Льва XIV в Азербайджан
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил папу Римского Льва XIV посетить страну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

16 июня азербайджанский лидер передал письмо префекту Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджу Джейкобу Кувакаду. В ходе беседы Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Ватиканом успешно развиваются, а также то, что исторически в республике представители всех народов и религий жили «как одна семья в мире и взаимном уважении».

«В письме имеется приглашение Папы Римского посетить Азербайджан», — говорится в заявлении.

Первый официальный визит главы Святого Престола в Азербайджан состоялся 22–23 мая 2002 года. Тогда страну посетил папа Римский Иоанн Павел II.

В Азербайджане существует всего два прихода Католической церкви, оба расположены в Баку. Это приход Пресвятой Девы Марии и приход святого Иоанна Павла II. Согласно открытым источникам, в республике католицизм исповедуют около 2 тысяч верующих.

Ранее папа Римский обратился к болельщикам перед чемпионатом мира — 2026.

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