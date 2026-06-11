Папа Римский обратился к болельщикам перед чемпионатом мира — 2026

Папа Римский Лев XIV в своем аккаунте соцсетей накануне открытия чемпионата мира по футболу обратился к болельщикам с напоминанием о важности взаимопомощи и единства.

«Футбол напоминает нам о том, чего мы не должны забывать: жизнь — не гонка ради одиночного блеска, а путь, который мы учимся проходить вместе. Тот, кто не умеет пасовать, даже если у него есть талант, ещё не понял игры. И тот, кто не умеет жить с другими и для других, еще не понял жизни», — написал Папа Римский.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стало известно, что Трамп пропустит первый в США матч ЧМ.