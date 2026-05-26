Россияне стали меньше бояться «восстания машин»

Исследователи Школы коммуникаций НИУ ВШЭ и РОМИР выяснили, что россияне стали воспринимать искусственный интеллект более прагматично: все реже — как «сверхразум» и все чаще — как рабочий инструмент. При этом главными страхами, связанными с ИИ, стали мошенничество и киберугрозы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Результаты представлены в третьей волне исследования «Информационные технологии в восприятии россиян — 2026». В работу вошли анализ медиаполя и опрос 2500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Полученные данные сравнили с результатами 2024 и 2025 годов.

Оказалось, что обсуждение ИИ и информационных технологий в медиа резко выросло. Если в 2024 году исследователи зафиксировали около 500 тыс. уникальных публикаций по теме, то в 2025 году — более 600 тыс., а в 2026 году — уже около 2,5 млн.

При этом изменился характер обсуждений. Если раньше в центре внимания были абстрактные опасения, то теперь акцент сместился на практические вопросы — применение ИИ, кибербезопасность и защиту данных.

Самой обсуждаемой темой 2026 года стало использование ИИ в преступных целях — на нее пришлось 44,6% публикаций. Рост исследователи связывают с обсуждением мер против мошенничества, утечек данных и киберугроз.

Одновременно резко снизились опасения по поводу потери рабочих мест из-за автоматизации. Если в 2024 году эта тема занимала 20,2% медиаполя, а в 2025-м — почти 30%, то в 2026 году ее доля сократилась до 1,7%. Практически исчез и страх «восстания машин». В 2024 году подобные сюжеты занимали около 11% публикаций, в 2025 году — более 13%, а в 2026 году их доля снизилась до 0,2%.

Опрос показал, что большинство россиян в целом спокойно относятся к технологиям. Так, 38,2% респондентов заявили о спокойном отношении к их внедрению, еще 27,7% заняли нейтральную позицию.

Изменилось и отношение к искусственному интеллекту. Более половины опрошенных (57,3%) считают ИИ прежде всего инструментом для анализа информации и решения задач. Представление об ИИ как о «сверхразуме» за два года снизилось почти вдвое — с 21,1% в 2024 году до 12,7% в 2026-м.

Одновременно растет использование нейросетей. В 2026 году ИИ-сервисами пользуются 44% россиян против 39,2% годом ранее и 27,3% в 2024 году. Всего хотя бы раз обращались к таким инструментам 58% опрошенных, а 44% используют их не реже раза в неделю.

