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Политика

Венесуэла заключила контракт с General Electric о модернизации энергосистемы

Венесуэла заключила соглашение о сотрудничестве с General Electric
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венесуэла и американская компания General Electric (GE) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на модернизацию и восстановление национальной электроэнергетической системы страны. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

«Этот подписанный сегодня документ – поистине исторический момент для Венесуэлы, открывающий путь к возрождению ключевой для страны отрасли электроснабжения», – прокомментировала событие вице-президент республики Делси Родригес, присутствовавшая при подписании в президентском дворце Мирафлорес.

Родригес выразила надежду на скорейшее заключение контрактов и начало работ, в рамках которых планируется в течение четырех лет увеличить выработку электроэнергии на 5 тысяч мегаватт. По ее словам, это станет мощным стимулом для индустриального развития Венесуэлы, окажет положительное влияние на деятельность государственной нефтедобывающей компании Petróleos de Venezuela и обеспечит стабильное электроснабжение всех венесуэльских домохозяйств.

Вице-президент уточнила, что сотрудничество с General Electric охватит не только сферы генерации электроэнергии, но и реконструкцию сетей ее передачи, а также модернизацию электрических подстанций.

Ранее Трамп намекнулhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2026/05/13/28454671.shtml, что Венесуэла может войти в состав США.

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