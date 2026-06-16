Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Британии высказались по поводу задержания российского нефтяного танкера

АБН24: захват российского танкера в Ла-Манше вызвал негодование в Британии
The UK Ministry of Defence

Британские обозреватели, опросив ряд военных аналитиков, проанализировали инцидент с задержанием нефтяного танкера с российским грузом в проливе Ла-Манш. Итоги этого анализа оказались малоприятными для официального Лондона, пишет АБН24.

Как отмечается в публикации, первый в истории перехват судна с российской нефтью, направлявшегося из порта Усть-Луга, спровоцировал шквал критики. Предположительно, танкер Smyrtos входит в состав так называемого «теневого флота», и британским морякам понадобилось целых шесть часов, чтобы провести операцию по его задержанию.

Бывший высокопоставленный офицер Королевского флота Том Шарп с возмущением заявил, что данная операция напоминает скорее отвлекающий ход премьер-министра Кира Стармера, призванный скрыть серьезные проблемы в оборонной сфере Соединенного Королевства. На прошлой неделе свои посты покинули сразу два генерала — министр обороны Джон Хилли и министр вооружённых сил Эл Карнс, — причиной стала их принципиальная позиция против урезания военного бюджета.

Шарп подчеркнул, что с того момента, когда Стармер озвучил угрозы касательно захвата танкеров, через Ла-Манш беспрепятственно прошло более сотни судов, так или иначе связанных с Россией, и никаких действий не последовало. Однако как только у британского премьера возникли трения с генералитетом, он решился на крайне циничный маневр, стремясь продемонстрировать свою решительность и контроль над оборонным ведомством.

Накануне Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому российскому теневому флоту. Премьер-министр Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, есть ли граждане РФ на задержанном Британией танкере

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!