Британские обозреватели, опросив ряд военных аналитиков, проанализировали инцидент с задержанием нефтяного танкера с российским грузом в проливе Ла-Манш. Итоги этого анализа оказались малоприятными для официального Лондона, пишет АБН24.

Как отмечается в публикации, первый в истории перехват судна с российской нефтью, направлявшегося из порта Усть-Луга, спровоцировал шквал критики. Предположительно, танкер Smyrtos входит в состав так называемого «теневого флота», и британским морякам понадобилось целых шесть часов, чтобы провести операцию по его задержанию.

Бывший высокопоставленный офицер Королевского флота Том Шарп с возмущением заявил, что данная операция напоминает скорее отвлекающий ход премьер-министра Кира Стармера, призванный скрыть серьезные проблемы в оборонной сфере Соединенного Королевства. На прошлой неделе свои посты покинули сразу два генерала — министр обороны Джон Хилли и министр вооружённых сил Эл Карнс, — причиной стала их принципиальная позиция против урезания военного бюджета.

Шарп подчеркнул, что с того момента, когда Стармер озвучил угрозы касательно захвата танкеров, через Ла-Манш беспрепятственно прошло более сотни судов, так или иначе связанных с Россией, и никаких действий не последовало. Однако как только у британского премьера возникли трения с генералитетом, он решился на крайне циничный маневр, стремясь продемонстрировать свою решительность и контроль над оборонным ведомством.

Накануне Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому российскому теневому флоту. Премьер-министр Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России. В Москве действия британских властей расценили как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем и новый шаг к дальнейшей эскалации. Что известно о задержании и как на это отреагировали российские власти — в материале «Газеты.Ru».

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