Вэнс сообщил, как долго проход через Ормузский пролив будет бесплатным

Вэнс: проход через Ормуз будет бесплатным в течение 60 дней переговоров с Ираном

В течение 60 дней американо-иранских переговоров суда будут бесплатно проходить через Ормузский пролив, сообщил в эфире NBC News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, Вашингтон не потерпит системы, которая предполагает плату на проход через Ормуз.

Чиновник сказал, что 60 дней начнутся после подписания меморандума о взаимопонимании. При этом США рассчитывают, что проход через пролив и после окончания переговоров останется бесплатным.

«В ходе переговоров возник вопрос, а что если судно сломается? Будет ли взиматься плата за обслуживание, если придется буксировать судно? Это совсем другой вопрос», — отметил вице-президент.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива.

По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу.

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