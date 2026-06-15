Арбитраж в Гааге признал законным провозглашение РФ суверенитета над Азовским морем

Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли», — заявили в ведомстве.

По данным МИД, Постоянная палата третейского суда огласила окончательное решение по длившемуся десять лет разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Спор рассматривался согласно процедуре, установленной Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В ведомстве отметили, что арбитраж в составе пяти независимых судей из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Южной Кореи вынес единогласное решение, которое завершилось убедительной победой России. В МИД подчеркнули, что многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции, полностью отвергнуты.

Кроме того, арбитраж отказал Киеву в компенсациях от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма.

Ранее арбитражный суд зафиксировал иск о взыскании с Украины компенсации за водную блокаду Крыма.