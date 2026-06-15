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Политика

Лукашенко рассказал, кто контролирует ядерные материалы Белоруссии

Лукашенко: ядерные материалы Белоруссии находятся под контролем МАГАТЭ
Sergei Gapon/Reuters

Белоруссия может служить примером для других государств в вопросе контроля над ядерными материалами. Минск располагает ядерным сырьем, однако его использование полностью контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и у мирового сообщества нет претензий, заявил президент страны Александр Лукашенко, чьи слова приводит телеканал Al Arabiya.

«Я могу привести пример Белоруссии. В Белоруссии сегодня в наличии [ядерный] материал, но он под контролем МАГАТЭ. Мы когда-то с этим согласились, и мир не имеет к нам никаких претензий, хотя мы эти ядерные материалы имеем. Точно так могли бы контролировать и в Китае», — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул необходимость поэтапного уничтожения всего ядерного оружия в мире. Об этом он высказался на фоне публикации данных Стокгольмского института (SIPRI) от 8 июня, согласно которым в 2025 году ядерные державы продолжили наращивать арсеналы: из 12 187 боеголовок, насчитывающихся в мире на январь 2026 года, около 9 745 единиц находились на боевом дежурстве.

Ранее SIPRI сообщил о наращивании ядерных арсеналов девятью ядерными державами в 2025 году.

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