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Армия

Лукашенко предложил ликвидировать все ядерное оружие в мире

Лукашенко: миру следует начать поэтапную ликвидацию ядерного оружия
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Сегодня следует начать поэтапную ликвидацию всего ядерного оружия в мире. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире», — сказал белорусский лидер.

8 июня доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира показал, что ядерные державы в 2025 году продолжили наращивать свои ядерные арсеналы. В организации отметили, что из общего мирового запаса, составлявшего 12 187 боеголовок в январе 2026 года, около 9745 находились на военных складах для потенциального использования.

Директор SIPRI Карим Хаггаг подчеркнул, что ряд мировых лидеров выступают за ядерное оружие как гарантию защиты от нападения со стороны враждебного государства, однако зависимость национальных стратегий обороны и безопасности от ядерного оружия может значительно увеличить риски.

Ранее в МИД РФ отвергли идею о мире без ядерного оружия.

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