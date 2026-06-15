Лукашенко ответил на вопрос, является ли он оптимистом или пессимистом

Лукашенко заявил, что относит себя и к оптимистам и к пессимистам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его взгляд на мировые тенденции можно охарактеризовать как сбалансированное сочетание оптимизма и пессимизма, примерно в равных пропорциях. Об этом он рассказал в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

«Пятьдесят на пятьдесят. Сейчас ситуация такая, но я хотел бы быть оптимистом», – поделился своими мыслями президент в беседе с саудовским телеканалом.

Лукашенко подчеркнул, что каждому человеку свойственно стремление к жизни в мирной стране, где есть возможность продуктивно трудиться и одновременно находить время для восстановления сил.

До этого Лукашенко спрогнозировал вероятное окончание украинского кризиса в 2026 году. Белорусский лидер подчеркнул, что прекратить как боевые действия на Украине, так и эскалацию на Ближнем Востоке можно в кратчайшие сроки — для этого, по его мнению, достаточно воли всего лишь пары ключевых фигур.

Ранее Лукашенко не исключил возможность встречи с Трампом в ближайшие месяцы.