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Политика

В ЕС приостановили регистрацию близкого к Орбану аналитического центра

Брюссель приостановил регистрацию аналитического центра MCC
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Брюссель приостановил регистрацию аналитического центра Коллегии Матьяша Корвина (MCC), близкого к экс-премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в Реестре транспарентности Европейского союза (ЕС). Об этом ТАСС заявили в брюссельском отделении центра МСС.

«Брюссельское отделение МСС осуждает решение секретариата Реестра транспарентности ЕС о приостановке нашей регистрации. Это решение стало очередной попыткой части брюссельского истеблишмента заглушить один из самых серьезных независимых голосов консервативной Европы», — говорится в сообщении центра.

В МСС отметили, что решение о приостановке регистрации связано с якобы неполной информацией об источниках финансирования. В организации отвергли данные обвинения. Аналитический центр намерен «апеллировать с использованием всех возможных механизмов».

Аналитический центр МСС — одна из наиболее влиятельных в Брюсселе консервативных общественных организаций, открыто оппозиционной Еврокомиссии. В Венгрии считали ее «кузницей кадров» для бывшего правительства Орбана и партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Исключении из Реестра транспарентности ЕС может лишить организацию возможности организации мероприятий в официальных резиденциях ЕС. Также организации ограничат возможность контактов с еврочиновниками и поиск источников финансирования.

Ранее в Венгрии окружение Орбана обвинили в краже миллиардов евро из фондов Евросоюза.

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