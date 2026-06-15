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Политика

Трамп заявил о подписании меморандума с Ираном

Трамп подтвердил подписание меморандума между США и Ираном
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сделка полностью подписана», — сказал американский лидер в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом Трамп не уточнил, как именно меморандум был подписан.

По словам президента США, соглашение будет опубликовано довольно скоро, и он хочет, чтобы оно было обнародовано, «потому что это очень весомый документ».

Незадолго до этого журналист портала Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан в электронном виде президентом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.

Незадолго до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что представители делегаций Исламской Республики и США могут провести встречу в Женеве 19 июня. Он отметил, что после подписания меморандума пройдет первый раунд следующего этапа переговоров.

Ранее стала известна дата переговоров США и Ирана в Швейцарии.

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