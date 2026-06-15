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Политика

Патрушев рассказал, кто контролирует Зеленского

Патрушев: Зеленский находится под полным контролем неонацистских банд
Valentyn Ogirenko/Reuters

Неонацистские группировки, которые финансируют Лондон и Брюссель, удерживают украинское население в постоянном страхе и полностью контролируют Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

По его словам, сегодня Россия на Украине выполняет миссию по спасению братьев, оказавшихся под неонацистской оккупацией. Патрушев обратил внимание на то, что подавляющее большинство украинцев не желают воевать и не рассматривают Россию как врага, однако у них отнято право голоса. Помощник президента охарактеризовал нынешнее состояние страны как наполовину казарму, а наполовину концлагерь.

Он подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Москва ведет в том числе борьбу за будущее украинского народа. При этом наследники одного из главных нацистских преступников Йозефа Геббельса, добавил Патрушев, по привычке переворачивают все с ног на голову и распространяют ложь о том, будто Россия завоевывает Украину.

По данным Патрушева, за время конфликта численность населения Украины уменьшилась с 52 до 22 миллионов человек.

Ранее украинский историк признала проблему с нацистами в стране.

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