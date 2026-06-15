МИД РФ: суд отказал Киеву в репарациях от РФ за использование ресурсов Крыма

Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в компенсациях от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Об этом сообщили в МИД РФ.

В заявлении ведомства говорится, что суд отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и другими ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.

«А также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», — подчеркнули в МИД РФ.

По данным ведомства, арбитраж в составе пяти независимых судей единогласно отклонил многочисленные требования Киева. В министерстве также отметили, что суд впервые официально признал Керченский пролив и Азовское море внутренними водами России.

Единственный эпизод, по которому арбитраж сделал замечание, как уточнили в министерстве, касается неполного соблюдения порядка оценки воздействия на окружающую среду при строительстве Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Однако в МИД назвали это «символическим утешением» для проигравшей Украины, подчеркнув, что строительство не нанесло вреда природе, а ускоренные сроки были вызваны необходимостью снабжения двухмиллионного населения Крыма в условиях блокады со стороны Украины.

Ранее арбитражный суд зафиксировал иск о взыскании с Украины компенсации за водную блокаду Крыма