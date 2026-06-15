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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог: о мире на Ближнем Востоке говорить пока рано

Политолог Кошкин: соглашение между США и Ираном не гарантирует мир
Pool/Reuters

Соглашение между США и Ираном не гарантирует мир на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин. Он обратил внимание, что планируемый к подписанию документ является лишь меморандумом.

«Поэтому потенциально соглашение может быть сорвано. Недовольные сделкой стороны могут пойти на провокации. На данный момент это символическая вещь, которую [президент США Дональд] Трамп продаст своему электорату как победу в попытке объединить Республиканскую партию», — сказал эксперт.

Кроме того, не стоит забывать про Израиль, из-за которого Трамп не может рассчитывать на окончательный мир, добавил он.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным иранского агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Ранее в США заявили о готовности помочь Ирану вернуться в мировую экономику.

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