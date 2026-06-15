Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Трамп: нефтеналивные танкеры начинают выходить из Ормузского пролива
Stringer/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что блокированные из-за боевых действий в зоне Персидского залива нефтеналивные танкеры начинают проходить Ормузский пролив.

По словам американского лидера, многие из судов перевозят нефть.

«Они идут южным путем, который совершенно безопасен <...>. Есть и другие районы передвижения», — сказано в сообщении Трампа.

14 июня агентство Reuters сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании с США предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций США и разработку окончательного соглашения в течение 60 дней.

По информации журналистов, в соглашении будет прописано, что Иран немедленно откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов, а США снимут военно-морскую блокаду иранских портов. Штаты начнут снимать блокаду сразу после подписания меморандума, процесс должен завершиться за 30 дней.

Ранее в Совфеде назвали нереалистичным план Трампа по Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!