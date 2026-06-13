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Политика

Во Франции раскрыли последствия слов главкома НАТО о войне с Россией

Политик Филиппо: признание Гринкевича разрушило всю пропаганду о России
Alexis Sciard/Global Look Press

Признание главкома объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о том, что Россия не ищет конфликта с альянсом разрушило весь нарратив о якобы угрозе Западу от Москвы. Об этом на своей странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Весь этот нарратив о «существенной угрозе со стороны России» у наших границ только что рухнул!», — написал Филиппо.

По его словам, воинственная «риторика еврократов» была раскрыта как манипуляция с целью подтолкнуть Европу к войне.

Накануне верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Россия не ищет конфликта с Североатлантическим альянсом. Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы нападения России на одну из стран Балтии он заявил, что «очень внимательно изучал разведданные». По его словам, в Москве понимают, что НАТО является «оборонительным альянсом», у которого есть ряд «ассиметричных преимуществ».

Ранее в Британии испугались планов России использовать «темные искусства».

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