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Политика

ЕС ввел санкции против Павла Астахова

Адвокат Павел Астахов попал под новые санкции Евросоюза
Григорий Сысоев/РИА Новости

Евросоюз включил российского адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова в новый санкционный список. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении дополнительных ограничительных мер против России.

В документе отмечается, что основанием для введения санкций стали активное присутствие Астахова в российских СМИ, поддерживающих государственную позицию, а также его поездки в Донбасс.

15 июня Евросоюз расширил санкционный список, включив в него более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных России государств.

Помимо Астахова, под ограничения попал генеральный прокурор Александр Гуцан. Также санкции ввели в отношении ряда журналистов и блогеров, включая сотрудничающих с RT. В обновленный список вошли блогер Александра Йост, известная как Sasha meets Russia, блогер Роман Антоновский, журналист и продюсер RT Documentary Ольга Кирий, публицист и писатель Игорь Мальцев, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, теле- и радиоведущий Анатолий Кузичев и блогер Кирилл Федоров.

Кроме того, под санкции попала руководитель PR-агентства «Безграничные» Мария Дудко, а также митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В Евросоюзе пояснили, что ограничения в отношении последнего связаны с поддержкой политики и действий России.

Ограничения затронули ряд российских организаций, среди которых «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть шиппинг», Президентский фонд культурных инициатив, головная компания NtechLab, НПО имени С. А. Лавочкина, Ижевский авиационный завод концерна «Калашников», Фонд перспективных исследований, военный инновационный технополис «ЭРА» и 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

Ранее в Совфеде высмеяли Каю Каллас после слов о санкциях для «всех» участников СВО.

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