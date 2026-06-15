В ЦИК России заявили об ожидании провокации на выборах в единый день голосования

Глава ЦИК Памфилова: на выборах в ЕДГ-2026 ожидаются провокации и диверсии

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что на выборах в единый день голосования 2026 года ожидаются провокации и диверсии, поэтому для всех участников избирательного процесса круглосуточно будет работать информационно-справочный центр. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ЦИК, кроме помощи участникам избирательного процесса будет действовать канал помощи и членам комиссий, включая психологическую.

»<...> Мы ожидаем и провокации, и диверсии», — сказала Памфилова на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.

До этого председатель ЦИК сообщала, что голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней. Кроме того, без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября. В этот день запланированы выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Ранее Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в Госдуму станут самыми сложными за последние годы.