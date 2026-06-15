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Политика

Президент Европейского комитета регионов прибыла в украинскую столицу

В Киев прибыла президент ЕКР Ката Тютто
Thomas Peter/Reuters

Президент Европейского комитета регионов (ЕКР) Ката Тютто прибыла в Киев, она проведет двусторонние встречи с представителями украинского правительства. Об этом сообщает министерство развития общин и территорий Украины в Telegram-канале.

«В рамках визита запланирован ряд встреч и мероприятий, посвященных восстановлению Украины, развитию общин и усилению сотрудничества между украинскими и европейскими регионами и поддержке», – говорится в сообщении.

Европейский комитет регионов — это консультативный орган Европейского союза, который обеспечивает учет интересов и голосов местных и региональных властей в законодательстве объединения. Евроомиссия и Совет ЕС обязаны консультироваться с комитетом при разработке законов в сферах, затрагивающих местное управление (здравоохранение, образование, транспорт, энергетика). В фокусе внимания ЕКР находятся вопросы регионального развития, зеленого перехода, цифровизации муниципалитетов и усиления связей с приграничными государствами.

До этого сообщалось, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, поэтому решение о вступлении Украины имеет политический подтекст.

Ранее глава МИД Венгрии пригрозила приостановить вступление Украины в ЕС.

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