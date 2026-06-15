Глава МИД Венгрии пригрозила приостановить вступление Украины в ЕС

Венгрия приостановит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, если та не восстановит права венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом заявила новая глава венгерского МИД Анита Орбан по прибытии на встречу с коллегами из стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что Будапешт и Киев 3 июня договорились о возвращении проживающим на Украине этническим венграм их прав в политической, административной, культурной и образовательной сферах. На прошлой неделе этот документ включили в план действий по защите прав меньшинств в рамках евроинтеграции Украины.

«Если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», — предупредила Орбан.

Но даже при выполнении договоренностей речь не идет о евроинтеграции на каких-то особых условиях, подчеркнула глава МИД Венгрии. По ее словам, Будапешт продолжит настаивать на том, чтобы правила вступления в ЕС для Украины были общими, как для всех остальных потенциальных членов.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее предупреждал, что без выполнения требований по правам меньшинств Украина не сможет продвинуться на пути к вступлению в Евросоюз, который будет долгим, сложным и может занять от 10 до 15 лет.

Ранее стало известно, сколько реформ для вступления в ЕС успела провести Украина.