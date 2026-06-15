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Политика

В России объяснили, почему Трамп снова вспомнил о «дискобомбуляторе»

Аналитик Блохин: Трамп дискобомбулятором улучшает позицию в переговорах с Ираном
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд  Трамп вспомнил о секретном оружии — «дискобомбуляторе» — спустя полгода после его применения против армии Венесуэлы, поскольку Штаты хотят укрепить свою переговорную позицию в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.
 
«Все надо воспринимать в контексте текущих переговоров [США] с Ираном, которые еще на самом деле не начались. Вполне возможно, что идет просто усиление переговорных позиций», — отметил политолог.
 
Блохин напомнил, что полгода назад США использовали дискобомбулятор против армии Венесуэлы при похищении президента Николаса Мадуро, в связи с чем Трамп «сделал выводы, что можно угрожать» применением оружия и другим противникам Штатов.
 
Трамп 14 июня заявил в своей соцсети Truth Social, что применит секретный «дискобомбулятор» в отношении противников.
 
«Вас дискобомбулируют», — говорится на опубликованной Трампом картинке.

Ранее Трамп согласился с ультиматумом Европы Путину, но потом передумал.

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