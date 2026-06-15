В Петербурге восстановили движение поездов на пятой линии метро

Движение поездов на пятой линии петербургского метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Там уточнили, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» открыли на вход. Ограничения продлились меньше часа. Утром движение поездов на участке от «Шушар» до «Международной» останавливалось по обоим путям по техническим причинам, уточнили в пресс-службе. Из неисправного состава на станции «Шушары» высадили пассажиров.

В начале марта «Фонтанка» сообщила, что петербургский метрополитен планируют приспособить для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций. Подземка собирается заказать план мероприятий по переводу станций и линий в режим защитных сооружений гражданской обороны, включая недостроенные объекты. Специалистам предстоит оценить состояние 80 объектов — действующих станций, строящихся площадок, законсервированных сооружений и инженерного оборудования, а также определить перечень и стоимость работ для безопасной эксплуатации инфраструктуры в убежищном режиме.

Ранее двухлетнему мальчику зажевало пальцы на эскалаторе в метро Петербурга.