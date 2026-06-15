Додон: Запад хочет открыть второй фронт против России в Приднестровье

Запад и Украина в апреле предприняли попытки открыть второй фронт против России в Приднестровье. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, для Запада и Украины было бы важным в 2022 году открыть второй фронт, чтобы затянуть Россию в боевые действия где-то и на других участках, кроме Донбасса, Луганска и так далее.

«И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — сказал Додон

Как отметил политик, на том этапе удалось избежать открытия второго фронта на приднестровском направлении. Экс-президент напомнил, что ранее о призывах Запада открыть второй фронт с Россией заявляла и Грузия.

Додон также отметил, что Украина построила фортификации на границе с Приднестровьем, несмотря на отсутствие угроз для атак со стороны Тирасполя. Он объяснил эти действия попытками Запада «зажечь фитиль» где-то помимо Украины.

Ранее сообщалось, что Запад пытался добиться от Грузии открытия второго фронта против России.