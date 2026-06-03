США запланировали новые пошлины для 60 стран

Bloomberg: США намерены ввести пошлины в 10-12 % на импорт из 60 стран

В администрации президента США Дональда Трампа задумались о введении новых пошлин в размере не менее 10% на импорт из 60 стран — торговых партнеров после расследования в отношении товаров, якобы произведенных с использованием принудительного труда. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на управление торгового представителя США (USTR).

Уточняется, что ставка в размере 10% коснется импорта из Евросоюза, Мексики, Великобритании и некоторых других стран. Товары из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Швейцарии и Бразилии будут облагаться налогом в размере 12,5%.

Кроме того, дополнительные 12,5% пошлины распространят еще 45 стран, в отношении которых американские власти провели соответствующее расследование.

До этого США отказались вводить пошлины на палладий из России. Прежде Вашингтон намеревался ввести компенсационные пошлины, предварительно, в размере 109,1% на поставки в США необработанного палладия из России. Тарифы хотели ввести в отношении «Уральских инновационных технологий» и «Приокского завода цветных металлов».

Ранее Евросоюз и США договорились о новой торговой сделке.