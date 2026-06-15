Премьер Канады высказался о запрете США доступа к Anthropic

Запрет США на доступ к Anthropic вызвал обеспокоенность в Европе и Канаде

Запрет США на доступ иностранных компаний к новейшим моделям Anthropic свидетельствует об опасности чрезмерной зависимости от нескольких мощных ИИ-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, его слова приводит агентство Bloomberg.

По его словам, ситуация, в которой ряд стран оказались из-за ИИ-моделей Mythos и Fable, может повториться, если продолжить слишком сильно полагаться на определенные модели.

При этом Карни отметил, что между Канадой и США «налажен хороший обмен информацией» в сфере искусственного интеллекта.

Тем временем в Европе призвали ускорить создание собственных моделей ИИ, сообщает Politico. Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что страны, которые в кратчайшие сроки не приступят к разработке собственных моделей ИИ, «будут все больше и больше зависеть от решений других держав».

13 июня стало известно, что власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать иностранным пользователям доступ к своим самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. В компании заявили, что были вынуждены отключить от них всех пользователей.

Ранее стало известно, что нейросеть Claude может стать недоступной для россиян даже с VPN.