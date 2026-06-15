Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Канады высказался о запрете США доступа к Anthropic

Запрет США на доступ к Anthropic вызвал обеспокоенность в Европе и Канаде
PhotoGranary02/Shutterstock/FOTODOM

Запрет США на доступ иностранных компаний к новейшим моделям Anthropic свидетельствует об опасности чрезмерной зависимости от нескольких мощных ИИ-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, его слова приводит агентство Bloomberg.

По его словам, ситуация, в которой ряд стран оказались из-за ИИ-моделей Mythos и Fable, может повториться, если продолжить слишком сильно полагаться на определенные модели.

При этом Карни отметил, что между Канадой и США «налажен хороший обмен информацией» в сфере искусственного интеллекта.

Тем временем в Европе призвали ускорить создание собственных моделей ИИ, сообщает Politico. Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что страны, которые в кратчайшие сроки не приступят к разработке собственных моделей ИИ, «будут все больше и больше зависеть от решений других держав».

13 июня стало известно, что власти США потребовали от американской компании Anthropic заблокировать иностранным пользователям доступ к своим самым продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. В компании заявили, что были вынуждены отключить от них всех пользователей.

Ранее стало известно, что нейросеть Claude может стать недоступной для россиян даже с VPN.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!