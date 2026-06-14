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Политика

Стало известно, почему в Европе задумались о переговорах с Россией

Weltwoche: Европа заговорила о переговорах с Россией после провала своей политики
Global Look Press

Европейские лидеры всерьез задумались о переговорах с Россией, осознав провал своей прошлой стратегии. Об этом сообщает Die Weltwoche.

Автор статьи задался вопросом, были ли бы у европейской политики существующие проблемы, если бы лидеры государств ЕС с самого начала пытались найти решение мирным путем с помощью переговоров с Россией.

В публикации отмечается, что сегодня в Евросоюзе наблюдаются «бесчисленные случаи», когда экономика находилась на грани краха, мрачных перспектив и нарастающего недовольства избирателей.

По мнению автора, европейские лидеры начали думать о переговорах с российской стороной из-за осознания того, что «оторванный от реальности морализм» не дает должных результатов. 

До этого газета Corriere della Sera сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять на предстоящих саммитах Евросоюза и «Группы семи» (G7) вопрос о представителе объединения на возможных переговорах по регулировании на Украине. По данным издания, Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба.

Ранее сообщалось, что в ЕС активно обсуждают планы восстановления отношений с РФ.

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