Weltwoche: Европа заговорила о переговорах с Россией после провала своей политики

Европейские лидеры всерьез задумались о переговорах с Россией, осознав провал своей прошлой стратегии. Об этом сообщает Die Weltwoche.

Автор статьи задался вопросом, были ли бы у европейской политики существующие проблемы, если бы лидеры государств ЕС с самого начала пытались найти решение мирным путем с помощью переговоров с Россией.

В публикации отмечается, что сегодня в Евросоюзе наблюдаются «бесчисленные случаи», когда экономика находилась на грани краха, мрачных перспектив и нарастающего недовольства избирателей.

По мнению автора, европейские лидеры начали думать о переговорах с российской стороной из-за осознания того, что «оторванный от реальности морализм» не дает должных результатов.

До этого газета Corriere della Sera сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять на предстоящих саммитах Евросоюза и «Группы семи» (G7) вопрос о представителе объединения на возможных переговорах по регулировании на Украине. По данным издания, Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александера Стубба.

Ранее сообщалось, что в ЕС активно обсуждают планы восстановления отношений с РФ.