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Политика

В ЕС произошел раскол по вопросу отношений с Россией

Украинский политолог Борник заявил о разногласиях в ЕС по России
Global Look Press

В Европейском союзе произошел раскол по вопросам восстановления отношений с Российской Федерацией и скорого завершения конфликта на Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Борник.

При этом многие страны объединения осознают, что им придется восстанавливать экономические связи с Москвой по окончании украинского конфликта, добавил политолог. По его словам, для ряда стран — членов ЕС принципиально важно быть на переговорах по урегулированию на Украине.

По этой же причине, отметил Бортник, Италия и Польша выступают против того, чтобы только страны Евротройки — Британия, Германия, Франция — формировали единую переговорную позицию Евросоюза по украинскому вопросу.

По мнению эксперта, в настоящий момент формируется новая интересная ось в Европе.

До этого сообщалось, что послы Британии, Германии и Франции, которые 11 июня встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной.

Ранее лидер одной страны ЕС заявил о готовности к диалогу с Россией в ближайшее время.

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