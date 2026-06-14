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Политика

«Встать против украденных выборов»: в Ереване начались протесты перед зданием ЦИК

В столице Армении сторонники оппозиции начали митинг у здания ЦИК
«Газета.ру»

В Ереване сторонники оппозиции собираются у здания ЦИК на митинг, приуроченный к оглашению окончательных результатов выборов в парламент Армении. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Собраться у ЦИК в 18:00 по местному времени ранее призвали несколько оппозиционных сил: «Процветающая Армения», блоки «Армения» и «Сильная Армения».

Как передает корреспондент «Газеты.Ru», на место протестов заранее были стянуты значительные силы полиции, улица перед ЦИК поделена пополам: одну сторону полностью заняли собравшиеся люди, другую — сотрудники правоохранительных органов. Вход в сам ЦИК полностью перекрыт силовиками.

На данный момент полиция не вмешивается в происходящее, тем временем все больше людей продолжает приходить на митинг. Некоторые демонстранты подчеркивают, что ждут выступления оппозиционных лидеров, которые должны «встать против украденных выборов вместе с народом».

7 июня в Армении состоялись выборы в парламент, участие в которых приняли 16 партий и два избирательных блока. Согласно последним данным, правящая партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила на выборах 49,81% голосов. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набрал 23,29%. Замкнул тройку лидеров альянс «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, с результатом 9,94%.

Ранее «Процветающая Армения» обвинила ЦИК в попытке помешать прохождению партии в парламент.

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