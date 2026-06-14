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Политика

«Мерзкая история»: Христофору объяснил, почему Украина не готова к Евросоюзу

Журналист Христофору: Зеленский законом о языке доказал неготовность Киева к ЕС
Global Look Press

Решение президента Украины Владимира Зеленского лишить русский язык статуса языка, подлежащего защите, говорит о неготовности его страны к вступлению в Евросоюз. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Безопасность, мир, демократия — это преимущества вступления в Европейский союз в понимании Украины. А на деле у нас есть мерзкая история о том, как Зеленский меняет статус русского языка», — указал журналист.

Эксперт отметил, что несмотря на курс Киева на европейскую интеграцию, шаги украинского лидера демонстрируют несоответствие Украины необходимым требованиям.

До этого глава Европарламента Роберта Метсола сообщила, что члены ЕС дали «зеленый свет для старта переговоров о приеме Украины и Молдавии в организацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что переговоры о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз начнутся 15 июня в рамках межправительственных конференций в Люксембурге.

Ранее во Франции забили тревогу из-за членства Украины в ЕС.

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