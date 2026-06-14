В Совфеде дали оценку задержанию Британией танкера «теневого флота» России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал незаконным захват британскими военными танкера «теневого флота» России в Ла-Манше.

«Если они держат танкер, бандитски захватив его, значит, они должны дать конкретные правовые разъяснения», — сказал он.

По словам Карасина, Москва рассчитывает на то, что Лондон проведет расследование и предоставит правовые обоснования своих действий. Сенатор усомнился в наличии у британцев законных оснований для перехвата судна, назвав произошедшее демонстрацией силы. Он добавил, что если так действовать, то в открытом море можно захватить любые корабли.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что поручил вооруженным силам страны перехватить нефтяной танкер, который Лондон относит к «теневому флоту» России. Судно пыталось пройти через Ла-Манш. Стармер заявил, что операция завершилась успешно. Он назвал перехват танкера очередным ударом по России, который должен послужить сигналом тем, кто, по мнению Лондона, способствует продолжению конфликта на Украине.

Ранее Нидерланды потребовали ужесточить антироссийские санкции против «теневого флота».