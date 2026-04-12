В США заявили о нежелании Вашингтона поставлять оружие Украине

Профессор Миршаймер: США не хотят поставлять оружие и технику Украине
Alex Brandon/AP

Удары США по Ирану так сильно истощили запасы американского оружия, что Вашингтон теперь не хочет поставлять вооружения Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Дизена

«Собираемся ли мы поставить Украине целый арсенал оружия, который даст Украине возможность победить на поле боя? Полагаю, наш ответ — нет. Мы так сильно истощили свои запасы, что последнее, что нам хочется делать — отдавать украинцам ценное оружие и военную технику», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что в случае поражения Украины в конфликте США могут полностью переложить ответственность за это на Европу. Также Миршмайер предположил, что Россия может готовиться к масштабному наступлению, и подчеркнул, что ВСУ находятся в отчаянном положении.

1 апреля газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы надавить на европейских союзников и заставить им помочь с разблокировкой Ормузского пролива. После этого Трамп подчеркнул, что американцам не стоило смешиваться в конфликт на Украине.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украине не было, однако Киев должен к этому готовиться.

23 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжают помогать Киеву разведывательной информацией, а также обеспечивают поставки оружия на Украину совместно с европейцами.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!