В США заявили о нежелании Вашингтона поставлять оружие Украине

Удары США по Ирану так сильно истощили запасы американского оружия, что Вашингтон теперь не хочет поставлять вооружения Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале профессора Гленна Дизена

«Собираемся ли мы поставить Украине целый арсенал оружия, который даст Украине возможность победить на поле боя? Полагаю, наш ответ — нет. Мы так сильно истощили свои запасы, что последнее, что нам хочется делать — отдавать украинцам ценное оружие и военную технику», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что в случае поражения Украины в конфликте США могут полностью переложить ответственность за это на Европу. Также Миршмайер предположил, что Россия может готовиться к масштабному наступлению, и подчеркнул, что ВСУ находятся в отчаянном положении.

1 апреля газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы надавить на европейских союзников и заставить им помочь с разблокировкой Ормузского пролива. После этого Трамп подчеркнул, что американцам не стоило смешиваться в конфликт на Украине.

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украине не было, однако Киев должен к этому готовиться.

23 марта генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжают помогать Киеву разведывательной информацией, а также обеспечивают поставки оружия на Украину совместно с европейцами.

Ранее в США рассказали, что станет «выдающимся» шагом Трампа в вопросе Украины.