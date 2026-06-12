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Политика

Названа дата старта переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Фон дер Ляйен сообщила о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС 15 июня
Geert Vanden Wijngaert/AP

Члены ЕС дали «зеленый свет для старта переговоров о приеме Украины и Молдавии в организацию, написала в соцсети X глава Европарламента Роберта Метсола.

Она отметила, что Европарламент долго призывал к этому шагу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в той же соцсети уточнила, что переговоры о приеме Украины и Молдавии в ЕС начнутся 15 июня в рамках межправительственных конференций в Люксембурге. Там главы МИД Евросоюза и представители Украины и Молдавии обсудят фундаментальные вопросы, необходимые для членства в организации.

«Это включает в себя основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства закона до сильных демократических институтов», — уточнила она.

Глава Еврокомиссии назвала расширение ЕС «одной из его историй успеха», а увеличение количества стран-членов — инвестицией в будущее.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в Евросоюзе. Глава немецкого правительства считает, что «ассоциированное членство» даст возможность чиновникам республики участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса. Кроме того, канцлер Германии предложил странам организации взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине, чтобы создать «существенные гарантии безопасности».

Ранее сообщалось, что страны ЕС могут отстранить Каллас от руководства дипслужбой.

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