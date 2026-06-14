Fox News сообщил о согласии Ирана не взимать плату в Ормузском проливе

Иран согласился не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив в рамках соглашения об урегулировании конфликта с США. Об этом сообщил телеканал Fox News, со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

«Иран откроет стратегический пролив, где не будет взиматься плата», — рассказал на телеканале.

Кроме того, уточняется, что если соглашение будет подписано, то США снимут блокаду, а Иран откроет пролив. Только после этого воды пролива начнут разминировать.

13 июня президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье, 14 июня. После этого, по словам главы Белого дома, Ормузский пролив будет открыт для всех. Трамп уточнил, что Иран не получит ядерного оружия ни путем покупки, ни разработки, ни каким-либо другим способом. Американский лидер добавил, что США намерены «в подходящее время» забрать у Исламской Республики ядерные материалы и уничтожить их.

В Израиле также отреагировал на возможное соглашение по урегулированию конфликта. Согласно информации новостного портала Ynet, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, Тель-Авив считает это соглашение плохим, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян. Кроме того, источник добавил, что Израиль обеспокоен ограниченными возможностями влияния на ход переговоров между США и Ираном.

Ранее Трамп заявил, что «дискобомбулирует» противников.