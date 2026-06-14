Вандалы подожгли мемориальную скамью Навального в Финляндии

Мемориалиальную скамью российского оппозиционного политика Алексея Навального подожгли в Хельсинки. Об этом сообщает финское агентство Yle, со ссылкой на члена установившей мемориал организации Foredi Анну-Софию Карху.

По словам Карху, организация была готова к тому, что в отношении скамьи могут произойти акты вандализма. В полиции Хельсинки добавили, что им не поступало каких-либо сообщений о произошедшем.

Установка мемориала финансировалась за счет краундфандинга, в ходе которого было собрано €10 тысяч.

До этого в Приамурье возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника участникам специальной военной операции на Украине. По данным Следственного комитета России по региону, под уголовное преследование попала 39-летняя местная жительница. Установлено, что рано утром женщина повредила и уничтожила малые архитектурные формы, входящие в комплекс памятника, включая элементы освещения. Отмечается, что она разбила восемь фонарей у мемориала, перевернула урны и попыталась поджечь венки.

Ранее петербуржцу назначили крупный штраф за осквернение знамени Победы.