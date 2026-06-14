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Политика

Мэра мексиканского муниципалитета застрелили в его доме

В Мексике неизвестные застрелили мэра муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлана
Siegfried Grassegger/Global Look Press

Неизвестные застрелили мэра мексиканского муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлана (штат Оахака) Хоэля Анхель Браво Мартинеса. Об этом сообщила газета El Universal.

По данным журналистов, инцидент произошел утром 13 июня. Вооруженная группа ворвалась в дом 53-летнего мэра. Генеральная прокуратура региона начала расследование. По информации журналистов, 22 мая на трассе в соседнем штате Пуэбла чиновник уже подвергался нападению: неизвестные устроили засаду, заставили мэра и троих его спутников выйти из машины и ограбили их. Правоохранительные органы штата Оахака сейчас устанавливают исполнителей и заказчиков.

В ноябре прошлого года мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых. По данным издания Milenio, политик получил шесть пулевых ранений и был доставлен в больницу. Медики не смогли его спасти.

Ранее в Мексике застрелили бьюти-блогершу во время прямого эфира.

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