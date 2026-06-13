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Политика

Трамп и Макрон встретятся в Версале на 250-летие независимости США

BFMTV: Трамп и Макрон поужинают в Версале в честь 250-летия независимости США
Yoan Valat/Reuters

Президент США Дональд Трамп поужинает вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном в Версальском дворце 17 июня в честь 250-летия независимости США. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

По информации телеканала, Трамп прибудет во Францию 15 июня для участия в саммите G7 в Эвиан-ле-Бен. В рамках мероприятия американский политик проведет двусторонние встречи с Макроном, а также лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

Кроме того отмечается, что Версальский дворец является знаковым местом франко-американских отношений. В 1783 там подписали Версальский договор, закрепляющий независимость США.

До этого Bloomberg писал, что лидеры стран Европы во время предстоящего саммита G7 рассчитывают получить поддержку Трампа для реализации своих планов по началу переговоров по Украине при участии представителей Москвы, Киева, Брюсселя и Вашингтона. По мнению европейских лидеров, такие переговоры могли бы состояться в уже в июле этого года, говорится в статье.

Ранее Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном.

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